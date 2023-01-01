Биография

Николь Том — американская киноактриса. Неоднократная номинантка на премии кинофестивалей. Родилась в Хинсдейле 23 марта 1978 года. Старшие брат и сестра Николь работали актерами, поэтому еще с ранних лет будущая артистка определила свой путь и выбрала сферу киноискусства. Первые роли актриса сыграла в фильме «Бетховен», а также в телесериалах «Принц из Беверли-Хиллз», «Беверли-Хиллз, 90210». Картины оказались успешными, поэтому Николь начали активно приглашать на съемки. Популярность принесла главная роль в фильме «Няня». После этого фильмография Николь Том пополнилась картинами «Новые приключения Бэтмена», «Детектив Раш», «Черная метка», «Паника», «Ледяной ангел», «Дневники принцессы», «Что-то зло исходит», «Менталист», «Мыслить как преступник» и «Небольшие достижения Джеки Вудман».