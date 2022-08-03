Белые цыпочки (фильм, 2004) смотреть онлайн

Чернокожим агентам ФБР поручают присмотреть за наследницами империи Уилсон. Чтобы подойти к делу максимально ответственно, братья Маркус и Кевин прячут реальных сестер в укромном месте, а сами решают несмотря на свой пол и темный цвет кожи перевоплотиться в блондинок. Агенты ФБР должны убедить мир в том, что именно они и есть те самые юные очаровательные девушки с миллионным состоянием.

