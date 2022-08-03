Белые цыпочки (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.52004, White Chicks
Комедия, Криминал104 мин18+
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О фильме
Чернокожим агентам ФБР поручают присмотреть за наследницами империи Уилсон. Чтобы подойти к делу максимально ответственно, братья Маркус и Кевин прячут реальных сестер в укромном месте, а сами решают несмотря на свой пол и темный цвет кожи перевоплотиться в блондинок. Агенты ФБР должны убедить мир в том, что именно они и есть те самые юные очаровательные девушки с миллионным состоянием.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Кинен
Айвори Уайанс
- Актёр
Шон
Уайанс
- Актёр
Марлон
Уайанс
- ДКАктриса
Джейми
Кинг
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- Актёр
Локлин
Манро
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- Актриса
Бизи
Филиппс
- Актёр
Терри
Крюс
- БДАктриса
Бриттани
Дэниэл
- ЭВАктёр
Эдди
Велес
- ЭМСценарист
Эндрю
МакЭлфреш
- МЭСценарист
Майкл
Энтони Сноуден
- ХКСценарист
Хавьер
Кук
- Сценарист
Кинен
Айвори Уайанс
- ЛРПродюсер
Ли
Р. Майес
- Продюсер
Кинен
Айвори Уайанс
- Продюсер
Марлон
Уайанс
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- СХМонтажёр
Стюарт
Х. Паппе
- СБОператор
Стивен
Бернштейн
- ТККомпозитор
Тедди
Кастелуччи