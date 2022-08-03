Белые цыпочки
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Белые цыпочки

Белые цыпочки (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.52004, White Chicks
Комедия, Криминал104 мин18+

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О фильме

Чернокожим агентам ФБР поручают присмотреть за наследницами империи Уилсон. Чтобы подойти к делу максимально ответственно, братья Маркус и Кевин прячут реальных сестер в укромном месте, а сами решают несмотря на свой пол и темный цвет кожи перевоплотиться в блондинок. Агенты ФБР должны убедить мир в том, что именно они и есть те самые юные очаровательные девушки с миллионным состоянием.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белые цыпочки»