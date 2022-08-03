Белоснежка: Страшная сказка (фильм, 1997) смотреть онлайн
7.81997, Snow White: A Tale of Terror
Ужасы, Приключения96 мин18+
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О фильме
Хозяин фамильного замка овдовел. С тех пор его единственным утешением была прекрасная юная дочь Лиллиан, которую за сказочную красоту назвали Белоснежкой. Но, оправившись от потери, он привел в дом новую хозяйку, которая сразу же невзлюбила кроткую падчерицу...
СтранаСША, Чехия
ЖанрУжасы, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Сэм
Нил
- Актёр
Гил
Беллоуз
- ТДАктриса
Тэрин
Дэвис
- БГАктёр
Брайан
Гловер
- ДКАктёр
Дэвид
Конрад
- МКАктриса
Моника
Кина
- ЭБАктёр
Энтони
Брофи
- ФКАктриса
Фрэнсис
Кука
- КБАктёр
Кристофер
Бауэр
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ВГСценарист
Вильгельм
Гримм
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- СКПродюсер
Скотт
Крупф
- ПРХудожник
Питер
Расселл
- МАХудожник
Марит
Аллен
- МСОператор
Майк
Саутон
- Композитор
Джон
Оттмен