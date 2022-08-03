Белоснежка: Страшная сказка (фильм, 1997) смотреть онлайн

Хозяин фамильного замка овдовел. С тех пор его единственным утешением была прекрасная юная дочь Лиллиан, которую за сказочную красоту назвали Белоснежкой. Но, оправившись от потери, он привел в дом новую хозяйку, которая сразу же невзлюбила кроткую падчерицу...

