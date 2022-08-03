Белоснежка: Страшная сказка
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Белоснежка: Страшная сказка

Белоснежка: Страшная сказка (фильм, 1997) смотреть онлайн

7.81997, Snow White: A Tale of Terror
Ужасы, Приключения96 мин18+

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О фильме

Хозяин фамильного замка овдовел. С тех пор его единственным утешением была прекрасная юная дочь Лиллиан, которую за сказочную красоту назвали Белоснежкой. Но, оправившись от потери, он привел в дом новую хозяйку, которая сразу же невзлюбила кроткую падчерицу...

Страна
США, Чехия
Жанр
Ужасы, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка: Страшная сказка»