Белоснежка: Страшная сказка
Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка: Страшная сказка»

Актёры

Сигурни Уивер

Sigourney Weaver
АктрисаClaudia Hoffman
Сэм Нил

Sam Neill
АктёрFrederick Hoffman
Гил Беллоуз

Gil Bellows
АктёрWill
Тэрин Дэвис

Taryn Davis
АктрисаLittle Lilli
Брайан Гловер

Brian Glover
АктёрLars
Дэвид Конрад

David Conrad
АктёрPeter Gutenberg
Моника Кина

Monica Keena
АктрисаLilli Hoffman
Энтони Брофи

Anthony Brophy
АктёрRolf
Фрэнсис Кука

Frances Cuka
АктрисаNannau
Кристофер Бауэр

Chris Bauer
АктёрKonrad (в титрах: Christopher Bauer)

Сценаристы

Якоб Гримм

Jacob Grimm
Сценарист
Вильгельм Гримм

Wilhelm Grimm
Сценарист

Продюсеры

Роберт В. Корт

Robert W. Cort
Продюсер
Тед Филд

Ted Field
Продюсер
Скотт Крупф

Scott Kroopf
Продюсер

Художники

Питер Расселл

Peter Russell
Художник
Марит Аллен

Marit Allen
Художник

Операторы

Майк Саутон

Mike Southon
Оператор

Композиторы

Джон Оттмен

John Ottman
Композитор