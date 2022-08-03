Белоснежка: Месть гномов
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Детям
Белоснежка: Месть гномов

Белоснежка: Месть гномов (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Mirror Mirror
Фэнтези, Комедия103 мин12+

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О фильме

Злая Королева, мечтающая выйти замуж за красивого и богатого Принца, хитростью выдворяет из дворца Белоснежку и берет власть в свои руки. Но милая девушка не погибла в темном дремучем лесу, а связалась с бандой гномов-разбойников. Вместе они отомстят Злодейке!

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка: Месть гномов»