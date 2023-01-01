Бегущий по лезвию (фильм, 1982) смотреть онлайн

Сюжет

Отставной детектив Рик Декард вновь восстановлен в полиции Лос-Анджелеса для поиска возглавляемой Роем Батти группы киборгов, совершившей побег из космической колонии на Землю. В полиции считают, что киборги пытаются встретиться с Эндолом Тайреллом, руководителем корпорации, ставящей эксп�ерименты над кибернетическим интеллектом. Рик Декард получает задание выяснить мотивы действий киборгов, а затем уничтожить их.



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