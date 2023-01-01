Бегущий по лезвию (фильм, 1982) смотреть онлайн
9.31982, Blade Runner
Фантастика, Триллеры111 мин18+
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Сюжет
Отставной детектив Рик Декард вновь восстановлен в полиции Лос-Анджелеса для поиска возглавляемой Роем Батти группы киборгов, совершившей побег из космической колонии на Землю. В полиции считают, что киборги пытаются встретиться с Эндолом Тайреллом, руководителем корпорации, ставящей эксп�ерименты над кибернетическим интеллектом. Рик Декард получает задание выяснить мотивы действий киборгов, а затем уничтожить их.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Драмы, Мелодрамы, Триллеры
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- ШЯАктриса
Шон
Янг
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- Актриса
Дэрил
Ханна
- УСАктёр
Уильям
Сэндерсон
- БДАктёр
Брайон
Джеймс
- ДТАктёр
Джо
Тёркел
- ДКАктриса
Джоанна
Кэссиди
- ХФСценарист
Хэмптон
Фанчер
- ДУСценарист
Дэвид
Уэбб Пиплз
- ФКСценарист
Филип
К. Дик
- ЧдПродюсер
Чарльз
де Лозирика
- МДПродюсер
Майкл
Дили
- ХФПродюсер
Хэмптон
Фанчер
- БКПродюсер
Брайан
Келли
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ЧНХудожник
Чарльз
Ноуд
- ЛДХудожница
Линда
ДеСенна
- ЛМХудожница
Лесли
МакКарти-Франкенхаймер
- ТРМонтажёр
Терри
Роулингс
- ДКОператор
Джордан
Кроненвет
- ВКомпозитор
Вангелис