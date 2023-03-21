Фильм Бег (2020)

Мрачный детектив о спортсмене со сверхспособностями.



Сергей Бороздин когда-то был европейским чемпионом по бегу, но был вынужден оставить спорт. Из-за травмы, полученной в автокатастрофе, бегает он теперь только для себя. Внезапно бывший легкоатлет открывает в себе необычную способность: он может увидеть прошлое, если разгонится до большой скорости. Этот «дар» оказывается кстати, когда косвенно связанные с Сергеем люди начинают погибать от рук таинственного маньяка. Умная девушка-следователь Анастасия, ведущая это дело, соединяет точки воедино и начинает подозревать самого Бороздина, ведь он единственное связующее звено между жертвами. Тогда бегун решает использовать свои сверхспособности, чтобы заглянуть в прошлое и узнать, кто убийца на самом деле.



Смогут ли эти двое разобраться в деле и выйти на след маньяка? Евгений Романцов и Полина Максимова в триллере «Бег» — фильм 2020 года смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.

