Wink
Фильмы
Бег
Актёры и съёмочная группа фильма «Бег»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бег»

Режиссёры

Андрей Загидуллин

Андрей Загидуллин

Режиссёр

Актёры

Полина Максимова

Полина Максимова

АктрисаНастя
Евгений Романцов

Евгений Романцов

АктёрСергей Бороздин
Данила Якушев

Данила Якушев

Актёр
Мария Ахметзянова

Мария Ахметзянова

АктрисаАлина
Леонид Громов

Леонид Громов

АктёрШумеев
Олег Васильков

Олег Васильков

АктёрЛаптев
Екатерина Соколова-Жубер

Екатерина Соколова-Жубер

АктрисаНаташа
Данил Стеклов

Данил Стеклов

АктёрГолынко
Светлана Брюханова

Светлана Брюханова

Актриса
Валентина Кошкина

Валентина Кошкина

Актриса

Сценаристы

Юлия Идлис

Юлия Идлис

Сценарист

Продюсеры

Артём Виткин

Артём Виткин

Продюсер
Руслан Сорокин

Руслан Сорокин

Продюсер
Григорий Грановский

Григорий Грановский

Продюсер
Григорий Подземельный

Григорий Подземельный

Продюсер

Художники

Ольга Галинская

Ольга Галинская

Художница
Екатерина Дмитриева

Екатерина Дмитриева

Художница

Монтажёры

Сергей Федотов

Сергей Федотов

Монтажёр

Операторы

Антон Зенкович

Антон Зенкович

Оператор

Композиторы

Денис Суров

Денис Суров

Композитор