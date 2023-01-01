Wink
Фильмы
Бедные родственники
Актёры и съёмочная группа фильма «Бедные родственники»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бедные родственники»

Режиссёры

Павел Лунгин

Павел Лунгин

Режиссёр

Актёры

Константин Хабенский

Константин Хабенский

АктёрЭдик Летов
Даниил Спиваковский

Даниил Спиваковский

АктёрГриша Цаусаки
Леонид Каневский

Леонид Каневский

АктёрБарух
Сергей Гармаш

Сергей Гармаш

Актёралкаш Яша
Наталья Коляканова

Наталья Коляканова

АктрисаРегина
Эстер Горинтин

Эстер Горинтин

Esther Gorintin
АктрисаЭстер
Отто Таузиг

Отто Таузиг

Otto Tausig
АктёрСэмуил
Миглен Миртчев

Миглен Миртчев

Miglen Mirtchev
АктёрЭндрю
Грегуар Лепренс-Ренге

Грегуар Лепренс-Ренге

Grégoire Leprince-Ringuet
АктёрМарк Ив
Марина Голуб

Марина Голуб

АктрисаБелла

Сценаристы

Геннадий Островский

Геннадий Островский

Сценарист

Продюсеры

Павел Лунгин

Павел Лунгин

Продюсер
Ольга Васильева

Ольга Васильева

Продюсер

Художники

Анна Бартули

Анна Бартули

Художница

Операторы

Михаил Кричман

Михаил Кричман

Оператор