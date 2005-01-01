Бедные родственники
Wink
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Бедные родственники
7.22005, Бедные родственники
Драмы, Комедии106 мин18+

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Бедные родственники (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма происходит в наши дни в маленьком южном городке на территории бывшего СССР. Главный герой - Эдик Летов - помогает людям разыскивать родственников. Находит он их в Канаде, Израиле, Швейцарии... Для Эдика это - бизнес, и бизнес безотказный.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бедные родственники»

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