7.22005, Бедные родственники
Драмы, Комедии106 мин18+
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Бедные родственники (фильм, 2005) смотреть онлайн
Сюжет
Действие фильма происходит в наши дни в маленьком южном городке на территории бывшего СССР. Главный герой - Эдик Летов - помогает людям разыскивать родственников. Находит он их в Канаде, Израиле, Швейцарии... Для Эдика это - бизнес, и бизнес безотказный.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- Актёр
Сергей
Гармаш
- НКАктриса
Наталья
Коляканова
- ЭГАктриса
Эстер
Горинтин
- ОТАктёр
Отто
Таузиг
- ММАктёр
Миглен
Миртчев
- ГЛАктёр
Грегуар
Лепренс-Ренге
- МГАктриса
Марина
Голуб
- ГОСценарист
Геннадий
Островский
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- ОВПродюсер
Ольга
Васильева
- АБХудожница
Анна
Бартули
- МКОператор
Михаил
Кричман