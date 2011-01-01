Бедная богатая девочка
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Бедная богатая девочка

Бедная богатая девочка (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.62011, Young Adult
Драмы, Мелодрамы89 мин18+

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Сюжет

37-летняя Мэвис Гэри, бывшая королева школьного бала, ныне писательница романов для молодежи, возвращается домой, чтобы вспомнить дни своей славы и вновь покорить уже женатого школьного возлюбленного. Однако возвращение оказывается не столь триумфальным...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бедная богатая девочка»

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