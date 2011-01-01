Бедная богатая девочка (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.62011, Young Adult
Драмы, Мелодрамы89 мин18+
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Сюжет
37-летняя Мэвис Гэри, бывшая королева школьного бала, ныне писательница романов для молодежи, возвращается домой, чтобы вспомнить дни своей славы и вновь покорить уже женатого школьного возлюбленного. Однако возвращение оказывается не столь триумфальным...
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДРРежиссёр
Джейсон
Райтман
- Актриса
Шарлиз
Терон
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Элизабет
Ризер
- КВАктриса
Коллетт
Вульф
- ДААктриса
Джилл
Айкенберри
- РБАктёр
Ричард
Бекинс
- МБАктриса
Мэри
Бет Хёрт
- КНАктриса
Кейт
Ноулин
- ВДАктриса
Вирджиния
ДаРе Полин
- ДКСценарист
Диабло
Коуди
- ДКПродюсер
Диабло
Коуди
- Продюсер
Лайан
Халфон
- МНПродюсер
Мэйсон
Новик
- ДРПродюсер
Джейсон
Райтман
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- КСХудожница
Кэрри
Стюарт
- ДИМонтажёр
Дана
И. Глауберман
- РККомпозитор
Рольф
Кент