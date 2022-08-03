БайБайМэн (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Bye Bye Man
Ужасы, Триллер92 мин18+
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О фильме
Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- СТРежиссёр
Стэйси
Тайтл
- Актёр
Дуглас
Смит
- Актёр
Люсьен
Лависконт
- Актриса
Крессида
Бонас
- Актёр
Даг
Джонс
- Актёр
Майкл
Трукко
- ДКАктриса
Дженна
Кэнелл
- ЭТАктриса
Эрика
Тремблэ
- ККАктриса
Клео
Кинг
- Актриса
Фэй
Данауэй
- ДПСценарист
Джонатан
Пеннер
- Продюсер
Орен
Авив
- МДПродюсер
Марк
Д. Эванс
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл