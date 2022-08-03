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БайБайМэн

БайБайМэн (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Bye Bye Man
Ужасы, Триллер92 мин18+

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О фильме

Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.

Страна
Китай, США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «БайБайМэн»