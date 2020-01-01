Батя
Wink
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Батя
9.22020, Батя
Комедии76 мин18+

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Батя (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Отечественное драмеди о воспоминаниях постсоветского детства с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой в главных ролях.

Максим целыми днями пропадает на работе —у него совершенно нет времени на дом и воспитание детей. Все меняется, когда семидесятилетний отец мужчины отказывается приехать в Москву на празднование своего юбилея. Чтобы не оставлять старика без торжества, Максим вместе с семьей отправляется к нему на машине. Поездка становится для молодого человека настоящим испытанием, ведь он не подозревает о трудностях родительства. По дороге Максим вспоминает собственное детство в 90-х, когда суровый отец учил его быть настоящим мужчиной. Теперь ему необходимо использовать воспитательные методы бати, чтобы за несколько часов поездки стать настоящим папой для собственных детей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Батя»

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