Батя (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Отечественное драмеди о воспоминаниях постсоветского детства с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой в главных ролях.
Максим целыми днями пропадает на работе —у него совершенно нет времени на дом �и воспитание детей. Все меняется, когда семидесятилетний отец мужчины отказывается приехать в Москву на празднование своего юбилея. Чтобы не оставлять старика без торжества, Максим вместе с семьей отправляется к нему на машине. Поездка становится для молодого человека настоящим испытанием, ведь он не подозревает о трудностях родительства. По дороге Максим вспоминает собственное детство в 90-х, когда суровый отец учил его быть настоящим мужчиной. Теперь ему необходимо использовать воспитательные методы бати, чтобы за несколько часов поездки стать настоящим папой для собственных детей.
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Информация
Рейтинг
- ДЕРежиссёр
Дмитрий
Ефимович
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- АААктёр
Андрей
Андреев
- Актриса
Елена
Лядова
- ССАктёр
Стас
Старовойтов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актёр
Михаил
Орлов
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- Актриса
Бронислава
Захарова
- ФБАктёр
Филипп
Бажин
- АЛСценарист
Алексей
Литвиненко
- ПТСценарист
Павел
Тихомиров
- АКСценарист
Александр
Кагарманов
- АТСценарист
Александр
Туркин
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- ГГПродюсер
Гавриил
Гордеев
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- АТОператор
Александр
Тананов
- АККомпозитор
Алексей
Кестнер