Барышня-крестьянка (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Барышня-крестьянка
Драмы, Мелодрамы105 мин0+
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Сюжет
В соседское имение приезжает молодой барин. Лиза хочет познакомиться с красавцем, но их отцы не общаются, давно затаив обиду друг на друга. Девушка, зная о том, что молодой барин любит по утрам объезжать лес, переодевается в крестьянское платье и рано утром, прихватив лукошко, идeт в лес...
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АСРежиссёр
Алексей
Сахаров
- Актриса
Елена
Корикова
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- Актриса
Екатерина
Редникова
- Актриса
Людмила
Артемьева
- ЕЖАктёр
Евгений
Жариков
- НГАктриса
Наталья
Гвоздикова
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- ЕКАктриса
Елена
Котихина
- АЖСценарист
Александр
Житинский
- АССценарист
Алексей
Сахаров
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- ВИХудожница
Виктория
Ильина
- АЗМонтажёр
Антонина
Зимина
- ННОператор
Николай
Немоляев
- ВККомпозитор
Владимир
Комаров