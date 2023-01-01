Барышня-крестьянка
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Барышня-крестьянка

Барышня-крестьянка (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Барышня-крестьянка
Драмы, Мелодрамы105 мин0+

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Сюжет

В соседское имение приезжает молодой барин. Лиза хочет познакомиться с красавцем, но их отцы не общаются, давно затаив обиду друг на друга. Девушка, зная о том, что молодой барин любит по утрам объезжать лес, переодевается в крестьянское платье и рано утром, прихватив лукошко, идeт в лес...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барышня-крестьянка»

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