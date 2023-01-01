Барышня-крестьянка (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

В соседское имение приезжает молодой барин. Лиза хочет познакомиться с красавцем, но их отцы не общаются, давно затаив обиду друг на друга. Девушка, зная о том, что молодой барин любит по утрам объезжать лес, переодевается в крестьянское платье и рано утром, прихватив лукошко, идeт в лес...



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