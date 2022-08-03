Барбоскины. Звезда (фильм, 2011) смотреть онлайн

Роза мечтает стать поп-певицей. Внешность у нее есть, ну а отсутствие голоса - не проблема, ведь генка может "подтянуть" его на компьютере. Вот только сестрице Лизе такой обман не по душе, и она решает вывести Розу на читую воду…

