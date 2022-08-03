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Барбоскины. Ученик чародея

Барбоскины. Ученик чародея (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Ученик чародея
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эта учеба дается Лизе с таким трудом! А никто еще и помогать не хочет. Лиза, может быть, будет… чародеем. Она будет знатоком черной и белой магии, а сейчас попробует Генке доказать свои способности!

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Ученик чародея»