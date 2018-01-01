Wink
Фильмы
Барбоскины. Тайное общество волшебников
Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Тайное общество волшебников»

Режиссёры

Елена Галдобина

Режиссёр
Алексей Пичужин

Режиссёр

Актёры

Елена Шульман

АктрисаДружок
Ксения Бржезовская

АктрисаМалыш
Олег Куликович

АктёрПапа
Михаил Черняк

АктёрГена
Екатерина Гороховская

АктрисаЛиза / Роза
Мария Цветкова-Овсянникова

АктрисаРоза / мама
Ирина Горячева

Актрисамама
Вадим Бочанов

Актёрдедушка
Юлия Зоркина

АктрисаДружок
Максим Сергеев

АктёрТимоха

Сценаристы

Елена Галдобина

Сценарист
Татьяна Горбушина

Сценарист
Кирилл Бабанов

Сценарист
Федор Дмитриев

Сценарист

Продюсеры

Александр Боярский

Продюсер
Сергей Сельянов

Продюсер

Художники

Людмила Стеблянко

Художница
Алеся Барсукова

Художница
Алексей Коробкин

Художник
Эдуард Янковский

Художник

Композиторы

Михаил Чертищев

Композитор
Георгий Жеряков

Композитор
Дарья Новольянцева

Композитор