Барбоскины. Поединок (фильм, 2011) смотреть онлайн

Мальчишки обожают смотреть по телевизору разные соревнования, а девчонки любят сериалы. По мнению Дружка, все предельно ясно: это потому, что девчонки - слабаки. Однако Роза с Лизой возмущены и объявляют Дружку вызов: «Завтра же проведем соревнования по армрестлингу и выявим сильнейшего!»

