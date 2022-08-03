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Барбоскины. Поединок

Барбоскины. Поединок (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Поединок
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

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О фильме

Мальчишки обожают смотреть по телевизору разные соревнования, а девчонки любят сериалы. По мнению Дружка, все предельно ясно: это потому, что девчонки - слабаки. Однако Роза с Лизой возмущены и объявляют Дружку вызов: «Завтра же проведем соревнования по армрестлингу и выявим сильнейшего!»

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Поединок»