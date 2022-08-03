Wink
Фильмы
Барбоскины. Контакт

Барбоскины. Контакт (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Контакт
Мультфильм5 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Гена смастерил усройство для отправки радиосигналов в космос и третий день сидит на чердаке, отправляя на Марс послание.

Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Контакт»