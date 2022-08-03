Барбоскины. Фото на память (фильм, 2011) смотреть онлайн

Лиза застает старших - Дружка и Розу - за поглощением варенья, которое родители трогать не разрешали. Так как Роза всегда рассказывает родителям о проделках младших, Лиза решает, что должна доложить отцу о варенье. Чтобы папа ей поверил, она тихонько фотографирует увлеченных трапезой ребят. Одну фотографию она отдает им, а вторую кладет в конверте на стол отца...

