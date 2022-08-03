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Барбоскины. Фото на память

Барбоскины. Фото на память (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Фото на память
Мультфильм, Для самых маленьких18+

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О фильме

Лиза застает старших - Дружка и Розу - за поглощением варенья, которое родители трогать не разрешали. Так как Роза всегда рассказывает родителям о проделках младших, Лиза решает, что должна доложить отцу о варенье. Чтобы папа ей поверил, она тихонько фотографирует увлеченных трапезой ребят. Одну фотографию она отдает им, а вторую кладет в конверте на стол отца...

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Фото на память»