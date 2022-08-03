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Барбоскины. Черная суббота

Барбоскины. Черная суббота (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Черная суббота
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

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О фильме

Лиза обожает читать модные журналы. Фотографии звезд, вкусные рецепты, гороскопы. Кстати, вот тут написано, что сегодня – черная суббота. Неужели смириться? Никогда! И Лиза отправляется на кухню напечь вкусных блинчиков.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Черная суббота»