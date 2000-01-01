Бар «Гадкий койот»
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Бар «Гадкий койот»

Бар «Гадкий койот» (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.22000, Coyote Ugly
Драмы, Мелодрамы96 мин18+

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Сюжет

Вайолет всю жизнь прожила на окраине и мечтала стать певицей. Но ее никогда не покидал страх перед освещенной сценой и шумной толпой. Наконец, мечта привела ее в Нью-Йорк, где Вайолет устроилась на работу официанткой в знаменитый бар «Гадкий Койот», где правят бал только красивые и решительные.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бар «Гадкий койот»»

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