Бар «Гадкий койот» (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.22000, Coyote Ugly
Драмы, Мелодрамы96 мин18+
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Сюжет
Вайолет всю жизнь прожила на окраине и мечтала стать певицей. Но ее никогда не покидал страх перед освещенной сценой и шумной толпой. Наконец, мечта привела ее в Нью-Йорк, где Вайолет устроилась на работу официанткой в знаменитый бар «Гадкий Койот», где правят бал только красивые и решительные.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэвид
МакНэлли
- Актриса
Пайпер
Перабо
- АГАктёр
Адам
Гарсия
- Актёр
Джон
Гудман
- Актриса
Мария
Белло
- ИМАктриса
Изабелла
Мико
- ТБАктриса
Тайра
Бэнкс
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- Актриса
Мелани
Лински
- ДПАктёр
Дель
Пентекост
- МУАктёр
Майкл
Уэстон
- ДВСценарист
Джина
Вендкос
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Чад
Оман
- АНАктриса дубляжа
Анжелика
Неволина
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- НФАктёр дубляжа
Николай
Федорцов
- ТРАктриса дубляжа
Татьяна
Рассказова
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Михалевкина
- ГСХудожница
Гэй
С. Бакли
- БАХудожник
Брюс
Алан Миллер
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- ТХКомпозитор
Тревор
Хорн