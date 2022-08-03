Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю идeт уже седьмой год, но ему везде мерещатся чудовища. Однажды его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке — и он, и Амелия перестают отличать свои фантазии от реальности.

