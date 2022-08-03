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Бабадук

Бабадук (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Babadook
Драма, Исторический89 мин18+

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О фильме

Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю идeт уже седьмой год, но ему везде мерещатся чудовища. Однажды его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке — и он, и Амелия перестают отличать свои фантазии от реальности.

Страна
США, Франция, Канада, Чехия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бабадук»