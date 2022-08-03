Бабадук (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Babadook
Драма, Исторический89 мин18+
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О фильме
Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю идeт уже седьмой год, но ему везде мерещатся чудовища. Однажды его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке — и он, и Амелия перестают отличать свои фантазии от реальности.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Тоби
Джонс
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- ШХАктёр
Шон
Харрис
- АУАктриса
Ана
Улару
- СРАктёр
Сэм
Рид
- Актёр
Конлет
Хилл
- ЧУАктриса
Чарити
Уэйкфилд
- ККСценарист
Кристофер
Кайл
- РРСценарист
Рон
Рэш
- СБПродюсер
Сюзанна
Бир
- БКПродюсер
Бен
Косгров
- РХПродюсер
Рон
Халперн
- ПМПродюсер
Пола
Мэй Шварц
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МКХудожник
Мартин
Курель
- ССХудожница
Синье
Сейлунд
- ПБМонтажёр
Пернилла
Беч Кристенсен
- МНМонтажёр
Мэттью
Ньюман
- СУМонтажёр
Саймон
Уэбб
- МСОператор
Мортен
Сёборг