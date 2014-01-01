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Бабадук

Бабадук (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Babadook
Драмы, Ужасы89 мин18+

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Сюжет

Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю идeт уже седьмой год, но ему везде мерещатся чудовища. Однажды его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке — и он, и Амелия перестают отличать свои фантазии от реальности.

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Информация

Страна
Австралия, Канада
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бабадук»

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