Азартные игры (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Для ограбления банде головорезов нужен некий Ник, знакомый с охранной системой процветающего казино. Вскоре он выйдет из тюрьмы. В качестве приманки на встречу ему посылают красавицу Эшли, которая вела с ним заочную романтическую переписку. Ничего не подозревающий друг Ника — Руди решает вы�дать себя за него. И теперь эта азартная игра может стоить ему жизни…



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