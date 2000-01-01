Азартные игры (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.42000, Reindeer Games
Боевики, Триллеры100 мин18+
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Сюжет
Для ограбления банде головорезов нужен некий Ник, знакомый с охранной системой процветающего казино. Вскоре он выйдет из тюрьмы. В качестве приманки на встречу ему посылают красавицу Эшли, которая вела с ним заочную романтическую переписку. Ничего не подозревающий друг Ника — Руди решает вы�дать себя за него. И теперь эта азартная игра может стоить ему жизни…
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Криминал, Триллеры
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДФРежиссёр
Джон
Франкенхаймер
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Гэри
Синиз
- Актриса
Шарлиз
Терон
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- ДСАктёр
Дана
Стаблфилд
- МЭАктёр
Марк
Эчесон
- ТХАктёр
Том
Хитон
- Актёр
Айзек
Хейз
- МСАктёр
Майкл
Санчик
- ДААктёр
Дуглас
Артурс
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- МКПродюсер
Марти
Кац
- Продюсер
Крис
Мур
- Продюсер
Боб
Вайнштейн
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ЭФХудожник
Эрик
Фрайзер
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- МРХудожница
Мэй
Рут
- ЭГМонтажёр
Энтони
Гиббс
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри