Азартные игры
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Азартные игры (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.42000, Reindeer Games
Боевики, Триллеры100 мин18+

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Сюжет

Для ограбления банде головорезов нужен некий Ник, знакомый с охранной системой процветающего казино. Вскоре он выйдет из тюрьмы. В качестве приманки на встречу ему посылают красавицу Эшли, которая вела с ним заочную романтическую переписку. Ничего не подозревающий друг Ника — Руди решает выдать себя за него. И теперь эта азартная игра может стоить ему жизни…

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Азартные игры»

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