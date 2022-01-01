Аватар: Путь воды
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Аватар: Путь воды

Аватар: Путь воды (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Avatar: The Way of Water
Фантастика, Фэнтези18+

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Сюжет

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

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