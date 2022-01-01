Аватар: Путь воды (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Avatar: The Way of Water
Фантастика, Фэнтези18+
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Сюжет
После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов в�ооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Кэмерон
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- Актриса
Сигурни
Уивер
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- Актёр
Клифф
Кёртис
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актриса
Зои
Салдана
- БКАктёр
Брендан
Коуэлл
- Актриса
Си
Си Эйч Паундер
- Актриса
Кейт
Уинслет
- РДСценарист
Рик
Джаффа
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- АССценарист
Аманда
Сильвер
- ДФСценарист
Джош
Фридман
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- Продюсер
Джон
Ландау
- РБПродюсер
Ричард
Бэйнхэм
- БПХудожник
Бен
Проктер
- СБХудожник
Саймон
Брайт
- РБХудожник
Роберт
Бэвин
- ДКХудожник
Дилан
Коул
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- Монтажёр
Джеймс
Кэмерон
- ДРМонтажёр
Джон
Рефуа
- СФКомпозитор
Саймон
Франглен