Wink
Фильмы
Авантюристы
Актёры и съёмочная группа фильма «Авантюристы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Авантюристы»

Режиссёры

Константин Буслов

Константин Буслов

Режиссёр

Актёры

Константин Хабенский

Константин Хабенский

АктёрМакс
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

АктрисаКатя
Денис Шведов

Денис Шведов

АктёрАндрей
Иван Де Баттиста

Иван Де Баттиста

Актёр
Фрида Коши

Фрида Коши

Frida Cauchi
Актриса

Сценаристы

Денис Родимин

Денис Родимин

Сценарист
Юлия Идлис

Юлия Идлис

Сценарист

Продюсеры

Сергей Мелькумов

Сергей Мелькумов

Продюсер
Александр Роднянский

Александр Роднянский

Продюсер

Операторы

Сергей Мачильский

Сергей Мачильский

Оператор