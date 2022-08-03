Авантюристы (фильм, 2014) смотреть онлайн

Авантюристы
Приключения, Исторический90 мин12+
О фильме

Катя и Андрей прилетают на Мальту на отдых. В дайвинг-центре они случайно встречают Макса — бывшего возлюбленного Кати, тайком занимающегося черной археологией. Во время одного из погружений Катя находит фрагмент жилета времен Второй мировой. Незадачливая троица начинает подводное расследование...

Жанр
Исторический, Приключения
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb