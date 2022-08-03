Авантюристы (фильм, 2014) смотреть онлайн

Катя и Андрей прилетают на Мальту на отдых. В дайвинг-центре они случайно встречают Макса — бывшего возлюбленного Кати, тайком занимающегося черной археологией. Во время одного из погружений Катя находит фрагмент жилета времен Второй мировой. Незадачливая троица начинает подводное расследование...

