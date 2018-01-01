Wink
Детям
Атлантида 2: Возвращение Майло
Актёры и съёмочная группа фильма «Атлантида 2: Возвращение Майло»

Режиссёры

Виктор Кук

Victor Cook
Режиссёр
Тэд Стоунс

Tad Stones
Режиссёр

Актёры

Джеймс Арнольд Тейлор

James Arnold Taylor
АктёрMilo
Кри Саммер

Cree Summer
АктрисаKida
Джон Махони

John Mahoney
АктёрWhitmore
Жаклин Обрадорс

Jacqueline Obradors
АктрисаAudrey / Nurse
Дон Новелло

Don Novello
АктёрVinny
Кори Бертон

Corey Burton
АктёрMole
Фил Моррис

Phil Morris
АктёрSweet
Флоренс Стэнли

Florence Stanley
АктрисаPackard
Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрObby / Mantell
Стив Барр

Steven Barr
АктёрCookie

Сценаристы

Томас Харт

Thomas Hart
Сценарист
Генри Гилрой

Henry Gilroy
Сценарист
Тэд Стоунс

Tad Stones
Сценарист

Продюсеры

Тэд Стоунс

Tad Stones
Продюсер

Актёры дубляжа

Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Владимир Баранов

Актёр дубляжа
Вадим Гущин

Актёр дубляжа
Игорь Шибанов

Актёр дубляжа
Наталья Данилова

Актриса дубляжа