Биография

Кри Саммер Франки – американская актриса, певица родом из Лос-Анджелеса. День рождения: 7 июля 1969 г. Будущая актриса Кри Саммер появилась на свет в семье канадского музыканта Дона Фрэнкса и Лили Кларк, являющейся членом племени равнинных кри штата Калифорния. Семейство много времени проводило в путешествиях по Британской Колумбии. Только в 9 лет она пошла в школу в Торонто. Актерская карьера началась для недавней школьницы в 1983 г. Первый сериал Кри Саммер – «Инспектор Гаджет» (1983-1986 гг.), в котором она озвучила роль Пенни. Голос юной актрисы мгновенно стал узнаваемым и ее стали приглашать к работе в культовых франшизах: «Заботливые мишки» (1985 г.) и «Эвоки» (1985-1987 гг.). Одна из наиболее долгих ролей Кри Саммер – в молодежном сериале «Другой мир» (1987-1993 гг.), в котором она сыграла студентку Фредди Брукс. За период 1983-2006 гг. ею были озвучены более сотни анимационных фильмов и сериалов, было реализовано множество рекламных проектов, а к 2020 году число ролей в портфолио перешагнуло 240. С детства артистка дружит с канадско-американской актрисой Тарой Стронг, с которой совместно работала во многих проектах. О популярности американки с наследственностью коренных народов США свидетельствует тот факт, что в свои 50 она одновременно работает над шестью мультсериалами, снимаясь в кино и участвуя в создании новых видеоигр.