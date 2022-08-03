Атлантида 2: Возвращение Майло (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.62003, Атлантида 2: Возвращение Майло
Мультфильм, Драма77 мин0+
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О фильме
Майло, Кида и команда смелых исследователей Атлантиды возвращаются. В течение первой экспедиции Майло и Кида открыли подводное царство, а так же спасли его и всех его обитателей. Теперь опасность подкралась с поверхности воды и отважным героям придется покинуть Атлантиду…
СтранаФилиппины, США
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ВКРежиссёр
Виктор
Кук
- ТСРежиссёр
Тэд
Стоунс
- ДААктёр
Джеймс
Арнольд Тейлор
- Актриса
Кри
Саммер
- Актёр
Джон
Махони
- ЖОАктриса
Жаклин
Обрадорс
- ДНАктёр
Дон
Новелло
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ФМАктёр
Фил
Моррис
- ФСАктриса
Флоренс
Стэнли
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- СБАктёр
Стив
Барр
- ТХСценарист
Томас
Харт
- ГГСценарист
Генри
Гилрой
- ТССценарист
Тэд
Стоунс
- ТСПродюсер
Тэд
Стоунс
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Баранов
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ИШАктёр дубляжа
Игорь
Шибанов
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова