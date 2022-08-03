Атлантида 2: Возвращение Майло
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Атлантида 2: Возвращение Майло

Атлантида 2: Возвращение Майло (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.62003, Атлантида 2: Возвращение Майло
Мультфильм, Драма77 мин0+

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О фильме

Майло, Кида и команда смелых исследователей Атлантиды возвращаются. В течение первой экспедиции Майло и Кида открыли подводное царство, а так же спасли его и всех его обитателей. Теперь опасность подкралась с поверхности воды и отважным героям придется покинуть Атлантиду…

Страна
Филиппины, США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Атлантида 2: Возвращение Майло»