Майло, Кида и команда смелых исследователей Атлантиды возвращаются. В течение первой экспедиции Майло и Кида открыли подводное царство, а так же спасли его и всех его обитателей. Теперь опасность подкралась с поверхности воды и отважным героям придется покинуть Атлантиду…

