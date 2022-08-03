После смерти отца астронавт, работающий в НАСА вынужден уволиться, чтобы спасти семейную ферму. Но он не может до конца предать свою мечту о космических полетах и решается на авантюру: он сам построит космическую ракету, и пусть злое правительство всеми силами стремится помешать ему — мечта о выходе в космос остаeтся выполнимой, пока в нее веришь.

