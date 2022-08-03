Астронавт Фармер
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Астронавт Фармер

Астронавт Фармер (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.42006, The Astronaut Farmer
Фантастика, Драма99 мин18+

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О фильме

После смерти отца астронавт, работающий в НАСА вынужден уволиться, чтобы спасти семейную ферму. Но он не может до конца предать свою мечту о космических полетах и решается на авантюру: он сам построит космическую ракету, и пусть злое правительство всеми силами стремится помешать ему — мечта о выходе в космос остаeтся выполнимой, пока в нее веришь.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астронавт Фармер»