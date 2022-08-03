Астронавт Фармер (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.42006, The Astronaut Farmer
Фантастика, Драма99 мин18+
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О фильме
После смерти отца астронавт, работающий в НАСА вынужден уволиться, чтобы спасти семейную ферму. Но он не может до конца предать свою мечту о космических полетах и решается на авантюру: он сам построит космическую ракету, и пусть злое правительство всеми силами стремится помешать ему — мечта о выходе в космос остаeтся выполнимой, пока в нее веришь.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Приключения, Драма
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МПРежиссёр
Майкл
Полиш
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- Актёр
Макс
Тириот
- ДПАктриса
Джаспер
Полиш
- ЛПАктриса
Логан
Полиш
- Актёр
Брюс
Дерн
- МПАктёр
Марк
Полиш
- ДГАктёр
Джон
Грайз
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- СЛАктёр
Сэл
Лопес
- МПСценарист
Марк
Полиш
- МПСценарист
Майкл
Полиш
- ЛАПродюсер
Лен
Амато
- МППродюсер
Марк
Полиш
- МППродюсер
Майкл
Полиш
- Продюсер
Паула
Вайнштейн
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хэйгуд
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- СМКомпозитор
Стюарт
Мэттьюмэн