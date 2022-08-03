Что, если реальностью одной семьи начнет управлять некая зловещая сущность? «Астрал: глава 2» — леденящий кровь хоррор, где семейные тайны и потусторонние силы сплетаются в липкий кошмар.



В 1986 году Лоррейн Ламберт пытается защитить своего сына Джоша от злобного духа, подавляя его астральные способности. Спустя 25 лет семья уже взрослого Джоша переезжает в дом Лоррейн, где их снова преследуют паранормальные явления. Сын главного героя Далтон видит во снах женщину в белом, а Джош ведет странные разговоры с пустотой. Расследование приводит к заброшенной больнице и ужасающим находкам. Одержимость Джоша вынуждает семью вступить в схватку с духами в астральном мире, чтобы спасти душу Далтона.



Фильм «Астрал: глава 2» погружает в атмосферу иррационального страха, расширяя мифологию первой части. Режиссер Джеймс Ван мастерски нагнетает саспенс через мрачные сцены и звуковое сопровождение, держа в напряжении до финала.

