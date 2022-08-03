Астрал: Глава 2
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Астрал: Глава 2

Астрал: Глава 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.22013, Insidious: Chapter 2
Ужасы101 мин18+

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О фильме

Что, если реальностью одной семьи начнет управлять некая зловещая сущность? «Астрал: глава 2» — леденящий кровь хоррор, где семейные тайны и потусторонние силы сплетаются в липкий кошмар.

В 1986 году Лоррейн Ламберт пытается защитить своего сына Джоша от злобного духа, подавляя его астральные способности. Спустя 25 лет семья уже взрослого Джоша переезжает в дом Лоррейн, где их снова преследуют паранормальные явления. Сын главного героя Далтон видит во снах женщину в белом, а Джош ведет странные разговоры с пустотой. Расследование приводит к заброшенной больнице и ужасающим находкам. Одержимость Джоша вынуждает семью вступить в схватку с духами в астральном мире, чтобы спасти душу Далтона.

Фильм «Астрал: глава 2» погружает в атмосферу иррационального страха, расширяя мифологию первой части. Режиссер Джеймс Ван мастерски нагнетает саспенс через мрачные сцены и звуковое сопровождение, держа в напряжении до финала.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал: Глава 2»