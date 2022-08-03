Астрал: Глава 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Что, если реальностью одной семьи начнет управлять некая зловещая сущность? «Астрал: глава 2» — леденящий кровь хоррор, где семейные тайны и потусторонние силы сплетаются в липкий кошмар.
В 1986 году Лоррейн Ламберт пытается защитить своего сына Джоша от злобного духа, подавляя его астральные способности. Спустя 25 лет семья уже взрослого Джоша переезжает в дом Лоррейн, где их снова преследуют паранормальные явления. Сын главного героя Далтон видит во снах женщину в белом, а Джош ведет странные разговоры с пустотой. Расследование приводит к заброшенной больнице и ужасающим находкам. Одержимость Джоша вынуждает семью вступить в схватку с духами в астральном мире, чтобы спасти душу Далтона.
Фильм «Астрал: глава 2» погружает в атмосферу иррационального страха, расширяя мифологию первой части. Режиссер Джеймс Ван мастерски нагнетает саспенс через мрачные сцены и звуковое сопровождение, держа в напряжении до финала.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актриса
Барбара
Херши
- СКАктёр
Стив
Култер
- ТСАктёр
Тай
Симпкинс
- Актёр
Ли
Уоннелл
- ЭСАктёр
Энгус
Сэмпсон
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- ЛСАктриса
Линдсэй
Сейм
- ДДАктриса
Джоселин
Донахью
- Сценарист
Ли
Уоннелл
- Сценарист
Джеймс
Ван
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ОППродюсер
Орен
Пели
- ЛБПродюсер
Лия
Буман
- БКПродюсер
Бэйли
Конуэй
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДРОператор
Джон
Р. Леонетти
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара