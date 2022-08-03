Артур и война двух миров (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Третья часть французской киноэпопеи о приключениях юного героя в волшебной стране.
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Фильм «Артур и война двух миров» (2010), который можно бесплатно смотреть онлайн на сайте Wink, начинается с превращения главного злодея саги, Урдалака, в двухметрового монстра. Его цель проста: собрать гигантскую во всех смыслах армию и с ее помощью захватить власть во вселенной. Тем временем Артуру никак не удается вернуть свой настоящий облик. Вместе с друзьями он составляет хитроумный план, но осуществить его будет очень сложно, ведь за ними по пятам следует сын Урдалака, Даркос…
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СтранаФранция
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актёр
Фредди
Хаймор
- ЛРАктёр
Лу
Рид
- Актёр
Игги
Поп
- Актриса
Селена
Гомес
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- РКАктёр
Рон
Кроуфорд
- РСАктёр
Роберт
Стэнтон
- ПБАктриса
Пенни
Бальфур
- РДАктёр
Ричард
Дэвис
- ЖБАктёр
Жан
Бежот Нжамба
- Сценарист
Люк
Бессон
- ПГСценарист
Патрис
Гарсиа
- Продюсер
Люк
Бессон
- ЭППродюсер
Эммануэль
Превост
- ФППродюсер
Фанни
Пеллю
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- Актриса дубляжа
Мария
Кожевникова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра