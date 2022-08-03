Артур и война двух миров
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Артур и война двух миров

Артур и война двух миров (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.12010, Arthur 3: la guerre des deux mondes
Мультфильм, Приключения95 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Третья часть французской киноэпопеи о приключениях юного героя в волшебной стране.

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Фильм «Артур и война двух миров» (2010), который можно бесплатно смотреть онлайн на сайте Wink, начинается с превращения главного злодея саги, Урдалака, в двухметрового монстра. Его цель проста: собрать гигантскую во всех смыслах армию и с ее помощью захватить власть во вселенной. Тем временем Артуру никак не удается вернуть свой настоящий облик. Вместе с друзьями он составляет хитроумный план, но осуществить его будет очень сложно, ведь за ними по пятам следует сын Урдалака, Даркос…

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Страна
Франция
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Артур и война двух миров»