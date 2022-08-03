Артур и война двух миров (фильм, 2010) смотреть онлайн

Третья часть французской киноэпопеи о приключениях юного героя в волшебной стране.



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Фильм «Артур и война двух миров» (2010), который можно бесплатно смотреть онлайн на сайте Wink, начинается с превращения главного злодея саги, Урдалака, в двухметрового монстра. Его цель проста: собрать гигантскую во всех смыслах армию и с ее помощью захватить власть во вселенной. Тем временем Артуру никак не удается вернуть свой настоящий облик. Вместе с друзьями он составляет хитроумный план, но осуществить его будет очень сложно, ведь за ними по пятам следует сын Урдалака, Даркос…



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