На подмосковной даче живут трое: Стивен — хозяин дома, американский миллионер русского происхождения Егор — молодой врач-аспирант и Даша — очередная сиделка Стивена. Стивен, пытаясь избавиться от повседневной скуки, превращает жизнь Даши в каждодневный кошмар. Даша, обладая сильным и независимым характером, но, находясь в тяжелой финансовой ситуации, вынуждена выполнять его причуды и капризы. Егор оказывается невольно втянутым в их взаимоотношения…

