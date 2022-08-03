Апельсиновый сок
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Апельсиновый сок

Апельсиновый сок (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Апельсиновый сок
Мелодрама, Комедия93 мин18+

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О фильме

На подмосковной даче живут трое: Стивен — хозяин дома, американский миллионер русского происхождения Егор — молодой врач-аспирант и Даша — очередная сиделка Стивена. Стивен, пытаясь избавиться от повседневной скуки, превращает жизнь Даши в каждодневный кошмар. Даша, обладая сильным и независимым характером, но, находясь в тяжелой финансовой ситуации, вынуждена выполнять его причуды и капризы. Егор оказывается невольно втянутым в их взаимоотношения…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Апельсиновый сок»