Апельсиновый сок (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Апельсиновый сок
Мелодрама, Комедия93 мин18+
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О фильме
На подмосковной даче живут трое: Стивен — хозяин дома, американский миллионер русского происхождения Егор — молодой врач-аспирант и Даша — очередная сиделка Стивена. Стивен, пытаясь избавиться от повседневной скуки, превращает жизнь Даши в каждодневный кошмар. Даша, обладая сильным и независимым характером, но, находясь в тяжелой финансовой ситуации, вынуждена выполнять его причуды и капризы. Егор оказывается невольно втянутым в их взаимоотношения…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АПРежиссёр
Андрей
Прошкин
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Ольга
Яковлева
- Актёр
Михаил
Козаков
- АСАктриса
Александра
Скачкова
- ЛМАктриса
Лада
Марис
- Актёр
Виталий
Кищенко
- ВСАктёр
Василий
Савинов
- МФАктёр
Максим
Федосеев
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- МФСценарист
Максим
Федосеев
- МФПродюсер
Максим
Федосеев
- ЕТХудожница
Елена
Тимошенкова
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ВЮОператор
Вадим
Юсов
- МЭКомпозитор
Марк
Эрман