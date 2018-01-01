Wink
Аномализа
Актёры и съёмочная группа фильма «Аномализа»

Актёры и съёмочная группа фильма «Аномализа»

Режиссёры

Дьюк Джонсон

Duke Johnson
Режиссёр
Чарли Кауфман

Charlie Kaufman
Режиссёр

Актёры

Дэвид Тьюлис

David Thewlis
АктёрMichael Stone
Дженнифер Джейсон Ли

Jennifer Jason Leigh
АктрисаLisa Hesselman
Том Нунэн

Tom Noonan
АктёрEveryone else

Сценаристы

Чарли Кауфман

Charlie Kaufman
Сценарист

Продюсеры

Дьюк Джонсон

Duke Johnson
Продюсер
Чарли Кауфман

Charlie Kaufman
Продюсер
Дино Стаматопулос

Dino Stamatopoulos
Продюсер
Роза Трэн

Rosa Tran
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа

Монтажёры

Гаррет Элкинс

Garret Elkins
Монтажёр

Композиторы

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор