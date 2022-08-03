Аномализа
Wink
Фильмы
Аномализа

Аномализа (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Anomalisa
Мультфильм, Мелодрама86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Анимационный фильм. Майкл Стоун, автор книг по обслуживанию клиентов, страдает от неспособности контактировать с людьми. Однажды, в ходе очередной рабочей поездки, он встречает незнакомку, которая меняет его мировосприятие.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Мультфильм, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb