Аномализа (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Anomalisa
Мультфильм, Мелодрама86 мин18+
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О фильме
Анимационный фильм. Майкл Стоун, автор книг по обслуживанию клиентов, страдает от неспособности контактировать с людьми. Однажды, в ходе очередной рабочей поездки, он встречает незнакомку, которая меняет его мировосприятие.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Мультфильм, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДДРежиссёр
Дьюк
Джонсон
- ЧКРежиссёр
Чарли
Кауфман
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актёр
Том
Нунэн
- ЧКСценарист
Чарли
Кауфман
- ДДПродюсер
Дьюк
Джонсон
- ЧКПродюсер
Чарли
Кауфман
- ДСПродюсер
Дино
Стаматопулос
- РТПродюсер
Роза
Трэн
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ГЭМонтажёр
Гаррет
Элкинс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл