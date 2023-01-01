Анна и король (фильм, 1999) смотреть онлайн
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Сюжет
Западная культура объединится с восточной ради спасения страны. Экранизация исторического романа с Джоди Фостер в главной роли.
Учительница-англичанка Анна Леоноуэнс отправляется в далекий Сиам (современный Таиланд), чтобы стать гувернанткой детей короля. Правитель Монгкут, хотя и мудрый король, не может смириться с манерой Анны оспаривать его авторитет. Сама гостья из Европы не принимает традиции слепого подчинения власти, а потому между учительницей и королем постоянно летают искры. Однако внезапные новости заставляют их оставить собственные разногласия: Монгкут узнает, что против него плетут заговор оппозиционеры. Двум таким разным людям придется работать сообща, чтобы спасти сиамскую монархию.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Энди
Теннант
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актёр
Чоу
Юнь-Фат
- Актриса
Бай
Лин
- Актёр
Том
Фелтон
- РДАктёр
Рэндолл
Дак Ким
- ЛКАктёр
Лим
Кай Сю
- МКАктриса
Мелисса
Кэмпбелл
- КЧАктёр
Кит
Чин
- ММАктёр
Мано
Маниам
- СМСценарист
Стив
Мирсон
- ПКСценарист
Питер
Крайкс
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- ЭЭПродюсер
Эрик
Энджелсон
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ГГАктёр дубляжа
Григорий
Гейко
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- АЛАктёр дубляжа
Аристарх
Ливанов
- ЛЧХудожник
Лек
Чайян Чунсуттиват
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- ДРХудожник
Джон
Ральф
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- ЙУХудожник
Йен
Уитэйкер
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон