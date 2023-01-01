Анна и король (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Западная культура объединится с восточной ради спасения страны. Экранизация исторического романа с Джоди Фостер в главной роли.



Учительница-англичанка Анна Леоноуэнс отправляется в далекий Сиам (современный Таиланд), чтобы стать гувернанткой детей короля. Правитель Монгкут, хотя и мудрый король, не может смириться с манерой Анны оспаривать его авторитет. Сама гостья из Европы не принимает традиции слепого подчинения власти, а потому между учительницей и королем постоянно летают искры. Однако внезапные новости заставляют их оставить собственные разногласия: Монгкут узнает, что против него плетут заговор оппозиционеры. Двум таким разным людям придется работать сообща, чтобы спасти сиамскую монархию.



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