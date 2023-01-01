Английский пациент (фильм, 1996) смотреть онлайн
9.01996, The English Patient
Драмы, Мелодрамы155 мин18+
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Сюжет
Вторая мировая война близится к концу. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Энтони
Мингелла
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Уиллем
Дефо
- НЭАктёр
Навин
Эндрюс
- ДУАктёр
Джулиан
Уэдэм
- Актёр
Юрген
Прохнов
- КУАктёр
Кевин
Уотли
- КМАктёр
Клайв
Меррисон
- Сценарист
Энтони
Мингелла
- МОСценарист
Майкл
Ондатже
- СЗПродюсер
Сол
Заенц
- СЭПродюсер
Стив
Э. Эндрюс
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- УММонтажёр
Уолтер
Мёрч
- ДСОператор
Джон
Сил
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред