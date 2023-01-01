Английский пациент
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Английский пациент

Английский пациент (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.01996, The English Patient
Драмы, Мелодрамы155 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Вторая мировая война близится к концу. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Английский пациент»

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