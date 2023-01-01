Английский пациент (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Вторая мировая война близится к концу. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара.



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