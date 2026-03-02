Анчартед: На картах не значится (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Uncharted
Приключения, Боевик12+
О фильме
Нейтан Дрейк невидел старшего брата Сэма 15лет, стех поркак тотсбежал изсиротского приюта. Парень работает барменом ипромышляет мелким воровством, когда нанего выходит Виктор Салливан попрозвищу Салли ипредлагает отправиться напоиски давно потерянных сокровищ Магеллана. Узнав, чтоСалли знаком сСэмом, Нейтан соглашается наавантюру, надеясь также отыскать ибрата.
СтранаИспания, США
ЖанрБоевик, Приключения
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Рубен
Фляйшер
- Актёр
Том
Холланд
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Антонио
Бандерас
- СААктриса
София
Али
- ТГАктриса
Тати
Габриэль
- СУАктёр
Стивен
Уоддингтон
- ПМАктёр
Пинги
Моли
- ТДАктёр
Тирнан
Джонс
- РПАктёр
Руди
Панкоу
- ДГАктриса
Джорджия
Гудман
- ДМАктёр
Дирмед
Мёрта
- ПБАктёр
Пепе
Балдеррама
- АБАктриса
Алана
Боден
- ЭТАктёр
Энтони
Томас
- ПСАктёр
Питер
Ситон-Кларк
- РМАктёр
Роберт
Мазер
- ЭТАктёр
Эскиндир
Тесфай
- МдАктёр
Мануэль
де Блас
- ККАктриса
Карме
Капдет
- ЮШАктёр
Юлия
Шуневич
- АКАктёр
Алоис
Кнаппс
- ПМАктриса
Патриша
Миден
- ННАктёр
Нолан
Норт
- МБАктёр
Мэтт
Баркли
- БПАктёр
Бретт
Прейд
- Актёр
Пилу
Асбек
- СЖАктриса
Сара
Жаклин Петрик
- АМСценарист
Артур
Маркам
- МХСценарист
Мэтт
Холлоуэй
- РДСценарист
Рэйф
Джадкинс
- ДРСценарист
Джонатан
Розенберг
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- Продюсер
Ави
Арад
- АГПродюсер
Алекс
Гартнер
- Продюсер
Ари
Арад
- КЛМонтажёр
Крис
Лебензон
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- ЧДОператор
Чон
Джон-хун
- Композитор
Рамин
Джавади