Анчартед: На картах не значится (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Uncharted
Приключения, Боевик12+

О фильме

Нейтан Дрейк невидел старшего брата Сэма 15лет, стех поркак тотсбежал изсиротского приюта. Парень работает барменом ипромышляет мелким воровством, когда нанего выходит Виктор Салливан попрозвищу Салли ипредлагает отправиться напоиски давно потерянных сокровищ Магеллана. Узнав, чтоСалли знаком сСэмом, Нейтан соглашается наавантюру, надеясь также отыскать ибрата.

Страна
Испания, США
Жанр
Боевик, Приключения

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анчартед: На картах не значится»