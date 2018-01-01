Wink
Фильмы
Американский пирог
Актёры и съёмочная группа фильма «Американский пирог»

Актёры и съёмочная группа фильма «Американский пирог»

Режиссёры

Пол Вайц

Пол Вайц

Paul Weitz
Режиссёр
Крис Вайц

Крис Вайц

Chris Weitz
Режиссёр

Актёры

Джейсон Биггз

Джейсон Биггз

Jason Biggs
АктёрJim
Крис Клейн

Крис Клейн

Chris Klein
АктёрOz
Томас Иэн Николас

Томас Иэн Николас

Thomas Ian Nicholas
АктёрKevin
Эдди Кэй Томас

Эдди Кэй Томас

Eddie Kaye Thomas
АктёрFinch
Мена Сувари

Мена Сувари

Mena Suvari
АктрисаHeather
Тара Рид

Тара Рид

Tara Reid
АктрисаVicky
Шеннон Элизабет

Шеннон Элизабет

Shannon Elizabeth
АктрисаNadia
Элисон Хэннигэн

Элисон Хэннигэн

Alyson Hannigan
АктрисаMichelle
Шонн Уильям Скотт

Шонн Уильям Скотт

Seann William Scott
АктёрStifler (в титрах: Seann W. Scott)
Юджин Леви

Юджин Леви

Eugene Levy
АктёрJim's Dad

Сценаристы

Адам Херц

Адам Херц

Adam Herz
Сценарист

Продюсеры

Крис Бендер

Крис Бендер

Chris Bender
Продюсер
Луис Дж. Фридман

Луис Дж. Фридман

Louis G. Friedman
Продюсер
Адам Херц

Адам Херц

Adam Herz
Продюсер
Крис Мур

Крис Мур

Chris Moore
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Чекан

Сергей Чекан

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Геннадий Карпов

Геннадий Карпов

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа

Художники

Лиса Эванс

Лиса Эванс

Leesa Evans
Художница

Операторы

Ричард Крудо

Ричард Крудо

Richard Crudo
Оператор

Композиторы

Дэвид Нессим Лоуренс

Дэвид Нессим Лоуренс

David Nessim Lawrence
Композитор