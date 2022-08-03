Американский пирог (фильм, 1999) смотреть онлайн

«Американский пирог»—комедия родом из90-х, которая благодаря симпатичным персонажам илегкоусвояемому юмору стала классикой, амаму Стифлера сделала нарицательным понятием ииконоймилф-эстетики.



Четверо старшеклассников судивлением узнают, что ихпридурковатый товарищ уже расстался сдевственностью. Нежелая отставать откакого-тонеудачника, они заключают пари: каждый должен получить первый сексуальный опыт довыпускного. Отринув многочисленные страхи, Джим, Крис, Кевин иПол бросаются покорять мир плотских утех кто вочто горазд. Напути квзрослению импредстоит пережить череду неловких, ноуморительных ипоучительных моментов, насвоем опыте узнать, имеетли размер значение, ипонять оботношениях то, очем друзья иродители нерасскажут.



Фильм«Американский пирог»задал высокую планку для молодежных комедий осексе, объединив шутки награни смоментами искренности. Нагоды вперед онпредопределил развитие жанра, асегодня остается доказательством того, что молодежь—это нетолько про пубертат, ноипро мечты, поддержку исвободу.

