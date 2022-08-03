Американский пирог (фильм, 1999) смотреть онлайн
«Американский пирог»—комедия родом из90-х, которая благодаря симпатичным персонажам илегкоусвояемому юмору стала классикой, амаму Стифлера сделала нарицательным понятием ииконоймилф-эстетики.
Четверо старшеклассников судивлением узнают, что ихпридурковатый товарищ уже расстался сдевственностью. Нежелая отставать откакого-тонеудачника, они заключают пари: каждый должен получить первый сексуальный опыт довыпускного. Отринув многочисленные страхи, Джим, Крис, Кевин иПол бросаются покорять мир плотских утех кто вочто горазд. Напути квзрослению импредстоит пережить череду неловких, ноуморительных ипоучительных моментов, насвоем опыте узнать, имеетли размер значение, ипонять оботношениях то, очем друзья иродители нерасскажут.
Фильм«Американский пирог»задал высокую планку для молодежных комедий осексе, объединив шутки награни смоментами искренности. Нагоды вперед онпредопределил развитие жанра, асегодня остается доказательством того, что молодежь—это нетолько про пубертат, ноипро мечты, поддержку исвободу.
- Режиссёр
Пол
Вайц
- Режиссёр
Крис
Вайц
- Актёр
Джейсон
Биггз
- ККАктёр
Крис
Клейн
- Актёр
Томас
Иэн Николас
- ЭКАктёр
Эдди
Кэй Томас
- МСАктриса
Мена
Сувари
- ТРАктриса
Тара
Рид
- Актриса
Шеннон
Элизабет
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- АХСценарист
Адам
Херц
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- ЛДПродюсер
Луис
Дж. Фридман
- АХПродюсер
Адам
Херц
- Продюсер
Крис
Мур
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ГКАктёр дубляжа
Геннадий
Карпов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- РКОператор
Ричард
Крудо
- ДНКомпозитор
Дэвид
Нессим Лоуренс