Фильмы
Американские граффити
Актёры и съёмочная группа фильма «Американские граффити»

Актёры и съёмочная группа фильма «Американские граффити»

Режиссёры

Джордж Лукас

George Lucas
Режиссёр

Актёры

Ричард Дрейфусс

Richard Dreyfuss
АктёрCurt
Рон Ховард

Ron Howard
АктёрSteve (в титрах: Ronny Howard)
Пол Ле Мэт

Paul Le Mat
АктёрJohn
Чарльз Мартин Смит

Charles Martin Smith
АктёрTerry (в титрах: Charlie Martin Smith)
Синди Уильямс

Cindy Williams
АктрисаLaurie
Кэнди Кларк

Candy Clark
АктрисаDebbie
МакКензи Филлипс

Mackenzie Phillips
Актриса
Харрисон Форд

Harrison Ford
АктёрBob Falfa
Вулфман Джек

Wolfman Jack
Актёр
Бо Хопкинс

Bo Hopkins
АктёрJoe

Сценаристы

Джордж Лукас

George Lucas
Сценарист
Глория Кац

Gloria Katz
Сценарист
Уиллард Хайк

Willard Huyck
Сценарист

Продюсеры

Фрэнсис Форд Коппола

Francis Ford Coppola
Продюсер
Гэри Курц

Gary Kurtz
Продюсер
Сид Шейнберг

Sid Sheinberg
Продюсер

Художники

Дэннис Линтон Кларк

Dennis Lynton Clark
Художник
Эджи Джерард Роджерс

Aggie Guerard Rodgers
Художница

Монтажёры

Верна Филдс

Verna Fields
Монтажёр
Марсия Лукас

Marcia Lucas
Монтажёр
Джордж Лукас

George Lucas
Монтажёр