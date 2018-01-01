WinkФильмыАмериканские граффитиАктёры и съёмочная группа фильма «Американские граффити»
Актёры и съёмочная группа фильма «Американские граффити»
Режиссёры
Актёры
АктёрCurt
Ричард ДрейфуссRichard Dreyfuss
АктёрSteve (в титрах: Ronny Howard)
Рон ХовардRon Howard
АктёрJohn
Пол Ле МэтPaul Le Mat
АктёрTerry (в титрах: Charlie Martin Smith)
Чарльз Мартин СмитCharles Martin Smith
АктрисаLaurie
Синди УильямсCindy Williams
АктрисаDebbie
Кэнди КларкCandy Clark
Актриса
МакКензи ФиллипсMackenzie Phillips
АктёрBob Falfa
Харрисон ФордHarrison Ford
Актёр
Вулфман ДжекWolfman Jack
АктёрJoe