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Американские граффити

Американские граффити (фильм, 1973) смотреть онлайн

7.81973, American Graffiti
Драма, Комедия107 мин18+

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О фильме

Калифорнийские подростки Стив Боландер и Курт Хендерсон только что закончили школу и собрались уехать на восточное побережье поступать в колледж. Их приятель Джон Милнер оказывается в эту ночь наедине с несовершеннолетней девчонкой Кэрол, упорно не желающей покидать нового знакомого.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американские граффити»