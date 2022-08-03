Американские граффити (фильм, 1973) смотреть онлайн
7.81973, American Graffiti
Драма, Комедия107 мин18+
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О фильме
Калифорнийские подростки Стив Боландер и Курт Хендерсон только что закончили школу и собрались уехать на восточное побережье поступать в колледж. Их приятель Джон Милнер оказывается в эту ночь наедине с несовершеннолетней девчонкой Кэрол, упорно не желающей покидать нового знакомого.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джордж
Лукас
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- Актёр
Рон
Ховард
- ПЛАктёр
Пол
Ле Мэт
- ЧМАктёр
Чарльз
Мартин Смит
- СУАктриса
Синди
Уильямс
- ККАктриса
Кэнди
Кларк
- МФАктриса
МакКензи
Филлипс
- Актёр
Харрисон
Форд
- ВДАктёр
Вулфман
Джек
- БХАктёр
Бо
Хопкинс
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- ГКСценарист
Глория
Кац
- УХСценарист
Уиллард
Хайк
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ГКПродюсер
Гэри
Курц
- СШПродюсер
Сид
Шейнберг
- ДЛХудожник
Дэннис
Линтон Кларк
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ВФМонтажёр
Верна
Филдс
- МЛМонтажёр
Марсия
Лукас
- ДЛМонтажёр
Джордж
Лукас