Фильм Американец (2010)

Джордж Клуни в триллере о том, как важно киллеру всегда быть на чеку. Боевик по мотивам романа Мартина Бута «Очень скрытный джентльмен».



Опытный киллер Джек готовится выполнить последний заказ на закате своей карьеры. Когда текущее убежище наемного убийцы становится небезопасным, он получает приказ от босса залечь на дно. Под видом фотографа Джек отправляется в горный поселок в центре Италии, где получает новое задание — собрать эксклюзивную винтовку для таинственной заказчицы Матильды. Спустя некоторое время герой сближается с красавицей Кларой и с головой погружается в мечты о совместном будущем. Становится уже слишком поздно, когда Джек понимает, что за ним уже давно охотится хладнокровный убийца. Неужели не осталось ни единого шанса спастись?



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