Фильм Американец (2010)
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джордж Клуни в триллере о том, как важно киллеру всегда быть на чеку. Боевик по мотивам романа Мартина Бута «Очень скрытный джентльмен».
Опытный киллер Джек готовится выполнить последний заказ на закате своей карьеры. Когда текущее убежище наемного убийцы становится небезопасным, он получает приказ от босса залечь на дно. Под видом фотографа Джек отправляется в горный поселок в центре Италии, где получает новое задание — собрать эксклюзивную винтовку для таинственной заказчицы Матильды. Спустя некоторое время герой сближается с красавицей Кларой и с головой погружается в мечты о совместном будущем. Становится уже слишком поздно, когда Джек понимает, что за ним уже давно охотится хладнокровный убийца. Неужели не осталось ни единого шанса спастись?
Насладитесь красотой живописных ландшафтов от выдающегося голландского фотографа Антона Корбайна в экшен-триллере «Американец» — фильм 2010 года в хорошем качестве уже сейчас доступен на видеосервисе Wink!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- АКРежиссёр
Антон
Корбейн
- Актёр
Джордж
Клуни
- ВПАктриса
Виоланте
Плачидо
- ТРАктриса
Текла
Рютен
- ПБАктёр
Паоло
Боначелли
- ИБАктриса
Ирина
Бьёрклунд
- ЙЛАктёр
Йохан
Лейзен
- ЛЭАктёр
Ларс
Эльм
- БГАктёр
Бьёрн
Гранат
- ДГАктёр
Джорджо
Гобби
- СБАктриса
Сильвана
Бози
- Сценарист
Роуэн
Жоффе
- МБСценарист
Мартин
Бут
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- Продюсер
Джордж
Клуни
- КФПродюсер
Кевин
Флатов
- ДГПродюсер
Джилл
Грин
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ольга
Сутулова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- МВХудожник
Микаэл
Вархелий
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- ЭХМонтажёр
Эндрю
Хьюм
- МРОператор
Мартин
Руе
- ХГКомпозитор
Херберт
Грёнемайер