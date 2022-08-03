Аквамен (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Сможет ли могучий супергерой объединить два мира и остановить войну, или же океан поглотит все? «Аквамен» — это эпичное приключение, полное зрелищных сражений, тайн и открытий, где судьба героя и мира висит на волоске.
Артур Карри, сын смотрителя маяка и таинственной женщины из морских глубин, живет простой жизнью, не подозревая о своем истинном происхождении. Но когда подводное царство Атлантиды оказывается на грани войны с миром людей, его жизнь меняется. Таинственная Мера, принцесса из подводного мира, открывает Артуру правду: он — наследник трона Атлантиды, и только ему под силу предотвратить катастрофу. Готов ли Карри принять свою силу и бросить вызов могущественным противникам? В поисках трезубца — ключа к власти над морями — Артур отправляется в опасное путешествие, где его ждут битвы с морскими чудовищами и предательство тех, кому он доверял.
«Аквамен» — фильм, который стоит смотреть ради эпичных битв, ярких подводных миров и харизматичного Джейсона Момоа. Визуальные эффекты раскрывают красоту и мощь океана, а интрига, юмор и эпичные сражения с морскими чудовищами не дают заскучать.
СтранаАвстралия, США
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время137 мин / 02:17
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Яхья
Абдул-Матин II
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- Актёр
Луди
Линь
- МБАктёр
Майкл
Бич
- ДЛСценарист
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- ПНСценарист
Пол
Норрис
- ХАПродюсер
Хадиджа
Алами
- Продюсер
Джон
Берг
- Продюсер
Роб
Кауэн
- Актёр дубляжа
Денис
Шведов
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ДМХудожник
Дезма
Мерфи
- КБХудожница
Ким
Барретт
- БДХудожница
Беверли
Данн
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс