Аквамен (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сможет ли могучий супергерой объединить два мира и остановить войну, или же океан поглотит все? «Аквамен» — это эпичное приключение, полное зрелищных сражений, тайн и открытий, где судьба героя и мира висит на волоске.



Артур Карри, сын смотрителя маяка и таинственной женщины из морских глубин, живет простой жизнью, не подозревая о своем истинном происхождении. Но когда подводное царство Атлантиды оказывается на грани войны с миром людей, его жизнь меняется. Таинственная Мера, принцесса из подводного мира, открывает Артуру правду: он — наследник трона Атлантиды, и только ему под силу предотвратить катастрофу. Готов ли Карри принять свою силу и бросить вызов могущественным противникам? В поисках трезубца — ключа к власти над морями — Артур отправляется в опасное путешествие, где его ждут битвы с морскими чудовищами и предательство тех, кому он доверял.



«Аквамен» — фильм, который стоит смотреть ради эпичных битв, ярких подводных миров и харизматичного Джейсона Момоа. Визуальные эффекты раскрывают красоту и мощь океана, а интрига, юмор и эпичные сражения с морскими чудовищами не дают заскучать.

