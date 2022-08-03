Аквамен
Wink
Фильмы
Аквамен
9.12018, Aquaman
Фантастика, Приключения137 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Аквамен (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Сможет ли могучий супергерой объединить два мира и остановить войну, или же океан поглотит все? «Аквамен» — это эпичное приключение, полное зрелищных сражений, тайн и открытий, где судьба героя и мира висит на волоске.

Артур Карри, сын смотрителя маяка и таинственной женщины из морских глубин, живет простой жизнью, не подозревая о своем истинном происхождении. Но когда подводное царство Атлантиды оказывается на грани войны с миром людей, его жизнь меняется. Таинственная Мера, принцесса из подводного мира, открывает Артуру правду: он — наследник трона Атлантиды, и только ему под силу предотвратить катастрофу. Готов ли Карри принять свою силу и бросить вызов могущественным противникам? В поисках трезубца — ключа к власти над морями — Артур отправляется в опасное путешествие, где его ждут битвы с морскими чудовищами и предательство тех, кому он доверял.

«Аквамен» — фильм, который стоит смотреть ради эпичных битв, ярких подводных миров и харизматичного Джейсона Момоа. Визуальные эффекты раскрывают красоту и мощь океана, а интрига, юмор и эпичные сражения с морскими чудовищами не дают заскучать.

Страна
Австралия, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аквамен»