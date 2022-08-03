Аквамен 3D
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Аквамен 3D

Аквамен 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Aquaman
Боевик, Приключения137 мин18+

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О фильме

Морская принцесса Атланна сбегает из родного царства, где ей уготован брак по расчету, и влюбляется в смотрителя маяка. От их союза рождается получеловек-полуатлант Артур, а Атланна возвращается на родину, завещав сыну бороться за объединение двух миров — человеческого и подводного.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аквамен 3D»