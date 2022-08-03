Аквамен 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

Морская принцесса Атланна сбегает из родного царства, где ей уготован брак по расчету, и влюбляется в смотрителя маяка. От их союза рождается получеловек-полуатлант Артур, а Атланна возвращается на родину, завещав сыну бороться за объединение двух миров — человеческого и подводного.

