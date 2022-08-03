Аквамен 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Aquaman
Боевик, Приключения137 мин18+
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О фильме
Морская принцесса Атланна сбегает из родного царства, где ей уготован брак по расчету, и влюбляется в смотрителя маяка. От их союза рождается получеловек-полуатлант Артур, а Атланна возвращается на родину, завещав сыну бороться за объединение двух миров — человеческого и подводного.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Яхья
Абдул-Матин II
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- Актёр
Луди
Линь
- МБАктёр
Майкл
Бич
- ДЛСценарист
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- ПНСценарист
Пол
Норрис
- ХАПродюсер
Хадиджа
Алами
- Продюсер
Джон
Берг
- Продюсер
Роб
Кауэн
- Актёр дубляжа
Денис
Шведов
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ДМХудожник
Дезма
Мерфи
- КБХудожница
Ким
Барретт
- БДХудожница
Беверли
Данн
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс