Агенты А.Н.К.Л. (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.12015, The Man from U.N.C.L.E.
Боевик, Комедия111 мин12+
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О фильме
Наполеон Соло — агент ЦРУ, считается одним из лучших секретных агентов во всем мире, и с ним может сравниться только один человек — самый молодой и перспективный агент КГБ, Илья Курякин. Непримиримые враги вынуждены стать напарниками...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актриса
Алисия
Викандер
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- Актёр
Хью
Грант
- ЛКАктёр
Лука
Кальвани
- Актёр
Сильвестр
Грот
- Актёр
Джаред
Харрис
- КБАктёр
Кристиан
Беркель
- МКАктёр
Миша
Кузнецов
- СРСценарист
Сэм
Рольф
- Сценарист
Гай
Ричи
- Сценарист
Лайонел
Уигрэм
- СКПродюсер
Стив
Кларк-Холл
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Гай
Ричи
- Продюсер
Лайонел
Уигрэм
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Кривощапов
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- ТЭХудожник
Тимоти
Эверест
- ЭГХудожник
Элли
Грифф
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон