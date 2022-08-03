Агенты А.Н.К.Л.
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Агенты А.Н.К.Л.

Агенты А.Н.К.Л. (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, The Man from U.N.C.L.E.
Боевик, Комедия111 мин12+

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О фильме

Наполеон Соло — агент ЦРУ, считается одним из лучших секретных агентов во всем мире, и с ним может сравниться только один человек — самый молодой и перспективный агент КГБ, Илья Курякин. Непримиримые враги вынуждены стать напарниками...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Агенты А.Н.К.Л.»