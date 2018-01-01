Wink
Фильмы
Агенты А.Н.К.Л. HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Агенты А.Н.К.Л. HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Агенты А.Н.К.Л. HD»

Режиссёры

Гай Ричи

Гай Ричи

Guy Ritchie
Режиссёр

Актёры

Генри Кавилл

Генри Кавилл

Henry Cavill
АктёрSolo
Арми Хаммер

Арми Хаммер

Armie Hammer
АктёрIllya
Алисия Викандер

Алисия Викандер

Alicia Vikander
АктрисаGaby
Элизабет Дебики

Элизабет Дебики

Elizabeth Debicki
АктрисаVictoria
Хью Грант

Хью Грант

Hugh Grant
АктёрWaverly
Лука Кальвани

Лука Кальвани

Luca Calvani
АктёрAlexander
Сильвестр Грот

Сильвестр Грот

Sylvester Groth
АктёрUncle Rudi
Джаред Харрис

Джаред Харрис

Jared Harris
АктёрSanders
Кристиан Беркель

Кристиан Беркель

Christian Berkel
АктёрUdo
Миша Кузнецов

Миша Кузнецов

Misha Kuznetsov
АктёрOleg

Сценаристы

Сэм Рольф

Сэм Рольф

Sam Rolfe
Сценарист
Гай Ричи

Гай Ричи

Guy Ritchie
Сценарист
Лайонел Уигрэм

Лайонел Уигрэм

Lionel Wigram
Сценарист

Продюсеры

Стив Кларк-Холл

Стив Кларк-Холл

Steve Clark-Hall
Продюсер
Джон Дэвис

Джон Дэвис

John Davis
Продюсер
Гай Ричи

Гай Ричи

Guy Ritchie
Продюсер
Лайонел Уигрэм

Лайонел Уигрэм

Lionel Wigram
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Дмитрий Кривощапов

Дмитрий Кривощапов

Актёр дубляжа
Татьяна Ермилова

Татьяна Ермилова

Актриса дубляжа
Мария Фортунатова

Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа

Художники

Тоби Бриттон

Тоби Бриттон

Toby Britton
Художник
Джеймс Хэмбридж

Джеймс Хэмбридж

James Hambidge
Художник
Джоанна Джонстон

Джоанна Джонстон

Joanna Johnston
Художница
Тимоти Эверест

Тимоти Эверест

Timothy Everest
Художник
Элли Грифф

Элли Грифф

Elli Griff
Художник

Монтажёры

Джеймс Херберт

Джеймс Херберт

James Herbert
Монтажёр

Операторы

Джон Мэтисон

Джон Мэтисон

John Mathieson
Оператор

Композиторы

Дэниэл Пембертон

Дэниэл Пембертон

Daniel Pemberton
Композитор