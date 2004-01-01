Аферисты (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Родриго – начинающий аферист. Ричард – опытный профессионал и терпеливый учитель, прекрасно владеющий всеми воровскими премудростями. Куш в 750 000 долларов всего за один день «работы» ожидает Ричарда и Родриго, если они сумеют грамотно «развести» коллекционера антиквариата. Однако всe оказывается не так просто, как казалось вначале.



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