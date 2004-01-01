Аферисты (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Criminal
Триллеры, Криминал83 мин18+
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Сюжет
Родриго – начинающий аферист. Ричард – опытный профессионал и терпеливый учитель, прекрасно владеющий всеми воровскими премудростями. Куш в 750 000 долларов всего за один день «работы» ожидает Ричарда и Родриго, если они сумеют грамотно «развести» коллекционера антиквариата. Однако всe оказывается не так просто, как казалось вначале.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Грегори
Джейкобс
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Диего
Луна
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- Актёр
Питер
Муллан
- ЗКАктёр
Зитто
Казанн
- ДТАктёр
Джонатан
Такер
- ЛСАктриса
Лаура
Серон
- ССАктриса
Соледад
Ст. Хилейр
- ЭГАктриса
Эллен
Гир
- ФБСценарист
Фабиан
Бьелински
- Сценарист
Грегори
Джейкобс
- Сценарист
Стивен
Содерберг
- Продюсер
Джордж
Клуни
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- Продюсер
Стивен
Содерберг
- БКПродюсер
Бен
Косгров
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- КМОператор
Крис
Менгис
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман