Аферисты
Wink
Фильмы
Аферисты

Аферисты (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Criminal
Триллеры, Криминал83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Родриго – начинающий аферист. Ричард – опытный профессионал и терпеливый учитель, прекрасно владеющий всеми воровскими премудростями. Куш в 750 000 долларов всего за один день «работы» ожидает Ричарда и Родриго, если они сумеют грамотно «развести» коллекционера антиквариата. Однако всe оказывается не так просто, как казалось вначале.

Аферисты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аферисты»

Всё